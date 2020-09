Irgendwann am Nachmittag in einer etwas heruntergekommen Ecke des Central-Parks. Midge, ein schwarzer alter Mann, versucht krampfhaft, das pausen­lose Gerede von Nat, einem weißen alten Mann, zu ignorieren. Er habe die Nase voll von den ständigen Lügen, die Nat ihm auftische, sagt Midge. Mal behauptet Nat, er sei ein entflohener kubanischer Terrorist, dann wieder ein Geheimagent. »81 Jahre lang war ich eine einzige Person, warum soll ich für die nächsten fünf Jahre nicht hundert verschiedene sein«, fragt Nat amüsiert. Dann gesteht er Midge aber, wie es wirklich um ihn steht. Er ist arm und seine Tochter möchte ihn in ein Heim für »Bestusste« einweisen lassen. Aber Nat lässt sich nicht unterkriegen. Man muss die Dinge selbst in die Hand nehmen und auch als alter Mensch für seine Rechte eintreten.

Midge winkt ab, schließlich steht er mit 82 noch mitten im Leben, als Hausmeister in einem der teuren Häuser am Central-Park. Nur er allein weiß, wie die Heizungsanlage funktioniert und hält sich deshalb für unentbehrlich. In Wirklichkeit kann Midge kaum noch etwas sehen. An diesem Nachmittag erfährt er von Mr. Danforth, dem Vorstand des Mieterkomitees, dass er wegen Umstrukturierungen in dem Wohnhaus seinen Job und auch seine Wohnung verlieren wird. Allerdings hat Danforth die Rechnung ohne den kämpferischen Nat mit seinem stark ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit gemacht.

»Ich bin nicht Rappaport« erzählt auf äußerst amüsante und berührende Weise von der Begegnung zweier ganz unterschiedlicher Männer, die ihr Leben verändert. Angespornt vom Einfallsreichtum und dem Temperament von Nat verbünden sie sich gegen alles Unrecht, das ihnen und anderen widerfahren soll. Die Ham­burger Kammerspiele sind mit der Inszenierung von Sewan ­Latchinian zu Gast – in den Hauptrollen: Sewan ­Latchinian selbst und Pierre Sanoussi-Bliss als Midge.