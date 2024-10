Ich bin noch nie einem Juden begegnet

Der Autor erzählt bewegende und vielfältige Lebensgeschichten jüdischer Menschen in Deutschland.

Diese reichen von den Kindern und Enkeln von Shoa-Überlebenden über Zugezogene aus Osteuropa, Israel und Amerika bis hin zu Menschen, die zum Judentum konvertiert sind. Er beleuchtet den Alltag, die Hoffnungen und auch die Herausforderungen dieser Menschen und gibt Einblicke in die Symbole, Glaubenspraxis und Geschichte des Judentums. So wird die reiche Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland erlebbar.

Gerhard Haase-Hindenberg veröffentlichte Reportagen und Interviews in WELT / WELT AM SONNTAG, ZEIT / ZEIT-Magazin, CICERO, sowie als Autor für diverse Hörfunk-Formate. Als Buchautor hat er zahlreiche erzählende Sachbücher veröffentlicht wie Göttin auf Zeit, Der Mann, der die Mauer öffnete, Das Mädchen aus der Totenstadt u.a., sowie den SPIEGEL-Bestseller Sex im Kopf.

Seit Februar 2016 ist er Autor der JÜDISCHEN ALLGEMEINEN, insbesondere für die Seite „Porträt der Woche“.

Eine Kooperation der vhs Heilbronn mit der Evangelischen und Katholischen Erwachsenenbildung und dem Regionalen Demokratiezentrum (RDZ) im Rahmen der Jüdischen Kulturtage 2024.