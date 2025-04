"Ich bin Unica Zürn" / Eine Katharsis auf Island

Eine Geschichte wie ein Fiebertraum

Ich bin Unica Zürn – Eine Katharsis in Island von Pola Polanski bewegt sich zwischen literarischem Thriller, surrealistischer Hommage und psychologischer Innenschau. Die Geschichte von Anne, einer ausgebrannten Schriftstellerin, die durch das Werk der surrealistischen Künstlerin Unica Zürn in eine albtraumhafte Spirale aus Wahnsinn und Selbstentdeckung gerät, zieht den Leser in einen Bann, aus dem es schwerfällt, sich zu lösen.

Islands karge, doch hypnotische Landschaften bilden den perfekten Schauplatz für Annes halluzinatorische Reise. Die Natur wird hier fast zu einem lebendigen Charakter – unberechenbar, mystisch und unheilvoll. Gleichzeitig fängt Polanski die surrealistischen Elemente Zürns ein, indem sie mit sprachlichen Bildern arbeitet, die gleichermaßen verstörend wie poetisch sind.

Die Geschichte entfaltet sich wie ein Fiebertraum: Realität und Wahnsinn verschwimmen, und der Leser weiß nie, was Anne tatsächlich erlebt und was ihr instabiler Geist ihr vorgaukelt. Geschickt lotet Polanski die Grenzen zwischen Kunst und Obsession aus, zwischen Inspiration und Selbstzerstörung. Dabei wird Unica Zürn, eine real existierende Künstlerin und Schriftstellerin, zur Projektionsfläche für Annes innere Kämpfe.

Die Dialoge mit der „Stimme aus dem Jenseits“ – ob es sich um Zürns Geist oder Annes eigene zersplitterte Psyche handelt, bleibt bewusst vage – sind einer der Höhepunkte des Romans. Sie offenbaren nicht nur Annes innere Zerrissenheit, sondern auch eine faszinierende Reflexion über das Leben und die Kunst von Zürn selbst.

Die düstere Thematik von Ich bin Unica Zürn, gepaart mit einer fragmentarischen Erzählweise und surrealistischen Einschüben, fordert die Leser*innen. Doch wer sich darauf einlässt, wird mit einem intensiven, beinahe kathartischen Leseerlebnis belohnt. Pola Polanski zeigt eindrucksvoll, wie dünn die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist – und lässt uns am Ende mit der quälenden Frage zurück, ob Anne ihre Dämonen tatsächlich besiegt oder ihnen nur eine neue Stimme gegeben hat.