Ich, der Nesenbach – Kultur am Nachmittag

Ein Fluss packt aus. Schauspiel von und mit Boris Rodriguez und der Pianistin Sirma Velichkova

Der Nesenbach, einstmals ein stolzes Gewässer durch die Stuttgarter Talsenke, ist heute ein unterirdischer Abwasserkanal ohne größere Bedeutung, der sich nach einigen Kilometern in den Neckar ergießt.

Die wenigsten Stuttgarter wissen noch, dass es den Nesenbach gibt.

Fiktiv erzählt Boris Rodriguez die Geschichte des Nesenbachs

als androgyne Figur: Halb Mann - halb Frau, halb Mensch - halb Fluss.

Er erzählt, was er, der Nesenbach, im Lauf der Zeit erlebt hat.

Es sind Stuttgarter Geschichten von der ersten Bebauung bis zur heutigen Zeit.

Schauspiel: Boris Rodriguez

Pianistin: Sirma Velichkova

Text: Boris Rodriguez