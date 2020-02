Ich flüchte in dein Zauberzelt - Ein szenisch-musikalischer Frühschoppen

Aus den sechs Herkunftsländern der mitwirkenden Studierenden.

Was ist Heimat? Die oft gestellte Frage beantworten fünf Sängerinnen, ein Gitarrist und der Jazzchor Stuttgart aus sechs Ländern auf drei Kontinenten mit ihrer musikalischen Urerfahrung von heimatlichen Liedern und poetischen Texten aus ihren Herkunftsländern. Dass der Weg in fremde Welten nicht nur von Abenteuerlust geprägt ist, sondern auch Abschiedsschmerz und Einsamkeit beinhalten kann, findet seinen Ausdruck in der Musik zeitgenössischer Kompositionen. Begleitet von der Gitarre erklingen Werke von Toshio Hosokawa, Gerhard Müller-Hombach und anderen. In der vertrauten Umgebung des Gasthauses finden sich dabei szenische Momente der Begrüßung und des Miteinander-Redens und Erzählens in den Werken von Georges Aperghis, während Carola Bauckholt mit ihrer Vokalmusik die tragisch-komische Welt des Alters porträtiert und in Werken von John Cage Nationalitäten und Stile aufeinander prallen.

Den einen vertraut- den anderen fremd- ist die alpine Technik des Jodelns, die doch auf der ganzen Welt heimisch ist. Vereint am Tisch führt sie die Ausführenden im Ensemblegesang zusammen- gemeinsam gehört und gesehen von der Runde unseres Publikums im Gasthaus.

Mitwirkende:

Andrea Conangla, Sopran/ Jasmin Etminan, Mezzosopran/ Karera Fujita, Sopran

Theresa Szorek, Sopran und dramaturgische Mitarbeit/ Veronika Vetter, Sopran und Jodel-Coaching/ Hyun Seo, Gitarre/ Jazzchor Stuttgart als Gast.

Prof. Angelika Luz, Szene und Leitung