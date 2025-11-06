Ich grolle nicht….

Eine magisch anmutende Verbindung von Schauspiel, Masken- und Figurenspiel, von Musik und Gesang entführt das Publikum in die Herzkammern der Gefühle.

Singende Säge, Akkordeon und lyrische Fragmente von Heine, Bachmann, Novalis, Reinig und Rilke bilden eine fließende Einheit von instrumentalem Klang, poetischer Sprachkunst und physischer Präzisionsarbeit.

Doch in den verborgenen Verließen des Herzens rückt ein skurriler Herzchirurg seinem Patienten und dem Publikum schonungslos zu Leibe… Virtuos im Wechsel von Komik und Tragik gelingt der Solistin ein Theaterabend, bei dem gerade das Lachen den Blick auf die Untiefen menschlicher Existenz möglich macht.

Inspiriert durch das gleichnamige Lied von Robert Schumann und Heinrich Heine.