Mit einer atmosphärisch dichten Verbindung aus Musik, Gesang, Schauspiel sowie Masken- und Figurentheater nimmt Christiane Burkard (Theater Mimikri) das Publikum mit auf eine Reise ins Innere des Herzens – inspiriert von Robert Schumanns Lied „Ich grolle nicht“ nach Heinrich Heine.

Mit singender Säge und Akkordeon, mit lyrischen Texten von Ingeborg Bachmann, Novalis, Christa Reinig und Rainer Maria Rilke erschafft sie eine vielstimmige Szenerie. Mittendrin: ein skurriler Herzchirurg, der dem Herzschmerz schonungslos zu Leibe rückt. Im Spannungsfeld von Komik und Tragik, Leichtigkeit und Abgrund, wird Schicht um Schicht freigelegt, was unter der Oberfläche pocht: ein liebendes, leidendes, lebendiges Herz.