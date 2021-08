Ich hör´diese Stimme in mir

Eine musikalisch umrahmte Geschichte über den Krieg zwischen Licht und Dunkel und ein Aufruf zur Wahrheit und Gerechtigkeit und den Glauben an sich selbst! Lassen Sie sich in eine Welt entführen, in der träumen noch erlaubt ist und lassen Sie sich In den Bann ziehen von wunderschönen Melodien, die ausdrucksstark und voller Gefühl, von den beiden Protagonisten, Maira und Anira, dargeboten werden.

Written and composed by Whitemaskrebel in 2015

Jeden Sonntag Open-Air-Konzerte in Nürtingen-Frickenhausen in der Max-Eyth-Str. 17. Einlass 15.30 Uhr, Beginn 16.00 Uhr, Programmzeit 75 Minuten. Karte pro Person 35,00 Euro / Familienkarte 99,00 Euro Mehr Infos unter www.whitemaskrebel.com