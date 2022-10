"Ich habe den Krieg verhindern wollen" – Georg Elser und das Attentat vom 8. November 1939

Der Eintritt ist frei

Vor genau 83 Jahren, am 8. November 1939, verübt der Schreiner Johann Georg Elser aus Königsbronn einen Bombenanschlag auf Adolf Hitler und nahezu die gesamte NS-Führungsspitze. Mit seiner Tat will Elser "noch größeres Blutvergießen" durch die Ausweitung des Krieges im Westen verhindern. Doch das Attentat scheitert. Wenige Minuten vor der Explosion verlässt Hitler den Versammlungssaal. Noch am selben Tag wird Georg Elser festgenommen und nach über fünf Jahren strenger Einzelhaft in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau am 9. April 1945 im KZ Dachau ermordet.

Lange Zeit ist es auch nach 1945 schwierig gewesen, an Georg Elser und sein Attentat vom 8. November 1939 im Münchener Bürgerbräukeller zu erinnern. Im Nachkriegsdeutschland wurde der Handwerker zunächst nicht als Widerstandskämpfer wahrgenommen. Lügen und Legenden verstellten den Blick auf jenen Mann, der früher als andere erkannt hatte, dass Hitlers Politik auf ein Ziel, auf Krieg hinauslief. Um dies zu verhindern, entschloss sich Elser zur Tat. Heute hat der Einzeltäter seinen Platz in der Geschichte des deutschen Widerstands gegen die NS-Diktatur gefunden. Auch heute ist Elsers Zivilcourage ein Vorbild. Er widersetzte sich dem allgemeinen „Ja - Sagertum“ des Dritten Reiches. Seine Tat ermahnt uns zum eigenständigen Denken, zur Bewahrung der Grundrechte und zum Mut, sich nicht den verführerischen Parolen zu beugen. Verhaltensweisen, die heute angesichts des Ukrainekrieges und der Weltsituation noch dringender erscheinen.

Die durch die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand konzipierte und mit Förderung durch die Baden-Württemberg Stiftung realisierte Wanderausstellung stellt einen wertvollen und wichtigen Beitrag zur Erinnerung an Georg Elser dar. Sie zeigt die politisch-moralische Motivation Elsers und seinen aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Insgesamt 29 Ausstellungsfahnen mit Fotos, Dokumenten und Erläuterungen zeigen sein Leben, die Hintergründe des Bombenanschlags sowie die anschließenden Vernehmungen durch die Gestapo.

Ort: Grundbuchzentralarchiv Salamander-Areal EG Bau 2, Stammheimer Straße 10, 70806 Kornwestheim