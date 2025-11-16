Ich kann Zaubern! Die interaktive Familien-Zauber-Show

Die interaktive Familien-Zauber-Show.

Blaue Lichter schweben durch die Luft. Aus einem Papierbogen entsteht eine echte Flasche. Orangen wachsen an einem geheimnisvollen Baum. Ein Geldschein verbrennt – und ist plötzlich wieder ganz. Julius Frack bringt die Magie direkt vor die Augen der Zuschauer – überraschend, charmant und voller Wow-Momente. Und das Beste: Alle lernen ein echtes Zauberkunststück – damit am Ende jeder sagen kann: ICH KANN ZAUBERN! ICH KANN ZAUBERN! ist ein magisches Erlebnis für die ganze Familie. Kinder, Eltern und Großeltern lachen, staunen und rätseln gemeinsam – und teilen die Begeisterung für die Welt der Magie.

Julius Frack ist Weltmeister der Illusion. Er trat in über 35 Ländern auf – von Las Vegas bis Peking – und begeistert Menschen weltweit mit seiner Kunst und seinem Können.