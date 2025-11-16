Ich kann Zaubern! Die interaktive Familien-Zauber-Show

bis

Bürgerhaus Zehntscheuer Nabern Alte Kirchheimer Straße 1, 73230 Kirchheim unter Teck

Die interaktive Familien-Zauber-Show.

Blaue Lichter schweben durch die Luft. Aus einem Papierbogen entsteht eine echte Flasche. Orangen wachsen an einem geheimnisvollen Baum. Ein Geldschein verbrennt – und ist plötzlich wieder ganz. Julius Frack bringt die Magie direkt vor die Augen der Zuschauer – überraschend, charmant und voller Wow-Momente. Und das Beste: Alle lernen ein echtes Zauberkunststück – damit am Ende jeder sagen kann: ICH KANN ZAUBERN! ICH KANN ZAUBERN! ist ein magisches Erlebnis für die ganze Familie. Kinder, Eltern und Großeltern lachen, staunen und rätseln gemeinsam – und teilen die Begeisterung für die Welt der Magie.

Julius Frack ist Weltmeister der Illusion. Er trat in über 35 Ländern auf – von Las Vegas bis Peking – und begeistert Menschen weltweit mit seiner Kunst und seinem Können.

Info

Bürgerhaus Zehntscheuer Nabern
Bürgerhaus Zehntscheuer Nabern Alte Kirchheimer Straße 1, 73230 Kirchheim unter Teck
Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Ich kann Zaubern! Die interaktive Familien-Zauber-Show - 2025-11-16 15:30:00 Google Yahoo Kalender - Ich kann Zaubern! Die interaktive Familien-Zauber-Show - 2025-11-16 15:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Ich kann Zaubern! Die interaktive Familien-Zauber-Show - 2025-11-16 15:30:00 Outlook iCalendar - Ich kann Zaubern! Die interaktive Familien-Zauber-Show - 2025-11-16 15:30:00 ical

Tags