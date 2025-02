Kinderstück von Kristo Šagor · 8+

Juli sagt immer: „Ich lieb dich.“ Lia antwortet jedes Mal: „Ich dich nicht.“ Warum das so ist, wissen sie beide nicht. Warum wird nicht immer zurückgeliebt? Auf einer spielerischen Suche ergründen sie, was das ist – Liebe. Was zeichnet sie aus? Ist die Liebe zu Zitroneneis die gleiche Liebe wie zu einem Haustier oder einem Menschen? Was ist das Gegenstück zur Liebe? Warum merken wir Liebe manchmal erst, wenn die, die wir lieben, nicht mehr da sind? Warum hört bei Julis geschiedenen Eltern die Liebe auf? Und wenn Liebe vergeht, ist sie dann überhaupt echt?