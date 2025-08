Kinderstück von Kristo Šagor.

Julian sagt immer: „Ich lieb dich.“ Lia antwortet jedes Mal: „Ich dich nicht.“ Warum das so ist, wissen sie beide nicht. Warum wird man nicht immer zurückgeliebt? Gemeinsam begeben sie sich auf eine spielerische Suche und versuchen zu ergründen, was das ist – Liebe. Was zeichnet Liebe aus?

Ist die Liebe zu Zitroneneis die gleiche Liebe wie zu einem Haustier oder einem Menschen? Was ist das Gegenstück zur Liebe? Warum hört Liebe auf? Warum sind Lias Großeltern ewig verheiratet? Und warum lassen sich Julians Eltern scheiden? Und wenn Liebe vergeht, ist sie dann überhaupt echt?

Ohne einfache Antworten zu geben, untersucht der Dramatiker Kristo Šagor in seinem mit dem Mühlheimer KinderStückePreis sowie dem Preis der Jugendjury ausgezeichneten Stück „Ich lieb dich“ mit großer Spiellust die vielleicht wichtigsten drei Worte und das größte Gefühl der Welt. Mit feinem Gespür für die Komplexität von Emotionen entsteht eine berührend philosophische Befragung der Liebe.