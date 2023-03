Ich liebe euch alle - Film-Premiere

freie bühne stuttgart goes to the movies

Der Film hat eine Dauer von ca. 40 Minuten. Im Anschluss an die Premiere laden wir die Zuschauer:innen im Schwanensaal zu einem Gespräch mit den Schauspieler:innen und dem Musiker, der Regisseurin und der Filmcrew ein.

"ICH-LIEBE-EUCH-ALLE Der Film" verleiht jungen Menschen ein Gesicht und gibt ihnen eine Stimme. Er begleitet Schüler:innen, Azubis und Berufstätige bei Theaterproben, Interviews und Diskussionen zum Thema Feminismus, Rassismus, Geschlechteridentität und Leistungsgesellschaft. Es entstehen realitätsnahe Dialoge, fiktive Charaktere und eine Geschichte, die eigentlich für die Bühne gedacht sind. Der anhaltende Lockdown, dessen Ende nicht in Sicht war, eröffnete für die Gruppe ganz neue Perspektiven…

In einer Mischung von Spielfilm und Making Of wird gezeigt, wie in der künstlerischen Arbeit Realität und Fiktion, die Schauspieler:innen und ihre Filmcharaktere ineinanderfließen, wie das, was sie beschäftigt, in Szenen und Dialogen reflektiert wird und sich Lösungen für Lebensprobleme auftun.

Das Projekt wurde 2021 coronabedingt nicht für die Bühne ausgearbeitet. Dank der großartigen Unterstützung von Michael Arnieri Filmproduktion halfen die Dreharbeiten, die Pandemie gemeinsam zu überstehen. Michael und Sabrina Arnieri haben mit der Kamera die Darsteller:innen bei den Proben begleitet und die Spielszenen an den passenden Locations aufgenommen.

Stückentwicklung / Darsteller:innen

Ahmad Alahmad, Annedorra Calnaido, Narin Darwish, Hidaya Dag, Daniel Gommel, Skadi Graupner, Mohamed Hedi Sellami, Ali Mohammadi Kafri, Antonia Kemper, Xenia Simon, Zlatin Stoychev

Regie / Coaching / Schnitt: Ismene Schell

Musik: Mohamed Hedi Sellami, Ali Mohammadi Kafri

Übersetzung: Hossam Alahmad

Kamera / Schnitt / Postproduktion: Michael Arnieri Filmproduktion, Michael und Sabrina Arnieri

Grafik: Benjamin Bauer

Mit freundlicher Unterstützung durch die Spender:innen auf der crowdfunding-Plattform start.next sowie das Cofunding-Programm „Kulturimpuls Region Stuttgart“ der KulturRegion Stuttgart.