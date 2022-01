Der seltsame Fall des Dr. Jekyll & Mr. Hyde

× Erweitern Jekyll Hyde Jekyll Hyde

London 1886: Der ehrgeizige Arzt Dr. Henry Jekyll experimentiert in seinem Labor mit verbotenen Substanzen. Eines Tages gelingt eines seiner Experimente: Jekyll verwandelt sich in die bösartige Ausgabe seiner selbst: Mr. Edward Hyde. Plötzlich wird London von bestialischen Morden heimgesucht…

Die Inszenierung verbindet auf kongeniale Weise die Elemente der klassischen Gruselgeschichte mit denen eines modernen Psychothrillers, Elemente des Theaters mit denen des Kinos. Das ergibt eine einzigartige Umsetzung des bekannten Stoffes: Vier Schauspieler sitzen an einem langen Tisch, mikrofoniert und frontal dem Publikum zugewandt und interpretieren die Figuren aus dem Manuskript. Sie teilen dabei alle anfallenden Rollen unter sich auf. In ihrem Rücken befindet sich eine Leinwand, auf welcher die vorgetragenen Szenen als stilvolle Schattenspiel-Trickfilme dargestellt werden. Die Mediabühne Hamburg macht aus der Geschichte um die bekannteste aller gespaltenen Persönlichkeiten eine beeindruckende Animation-Novel, einen zeitgemäßen Thriller. Ihr von stimmlicher Eindringlichkeit angetriebenes, multimediales Projektionskunsttheater ist ein schillerndes Panoptikum, das zwischen Theater-Kino mit Live-Synchronisation mit Trickfilmen angesiedelt ist. Bei so viel suggestiver Kraft hört das Kopfkino gar nicht mehr auf zu rattern. Die Karten von 11.02.2021 bleiben gültig.