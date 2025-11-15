Ich schreib mir von der Seele

Kulturzentrum Ludwigsburg Wilhelmstraße 9/1, 71638 Ludwigsburg

Wie schreiben junge Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aus der Region eigene Songtexte? 

Was ist ihre Botschaft und wie werden diese Texte zum Lied? Wo sind Grenzen der künstlerischen Freiheit?

Eine spannende Veranstaltung mit jungen Artists von Lubu Beatz mit Interviews und Live-Performances. Stilistisch von Rap bis Pop, von rau bis melancholisch, als authentischer „Real Talk“ mitten aus dem Leben.

