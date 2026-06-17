Ich sehe deinen Witz - Comedy mit Gebärdensprache

Lachen versteht jede Sprache – und heute sogar zwei gleichzeitig!

Bei unserem besonderen Comedy-Abend stehen nicht nur großartige Künstler*innen auf der Bühne, sondern auch zwei Gebärdensprachdolmetscher*innen, die jedes gesprochene Wort in die lebendige Welt der Gebärdensprache übersetzen. So entsteht eine Show, in der Humor hörbar und sichtbar wird.

Dieses neue Projekt lädt dazu ein, Gebärdensprache in der Theaterwelt auszuprobieren, neu zu entdecken und als selbstverständlichen Teil kultureller Veranstaltungen zu etablieren. Durch gemeinsame Kunst, gemeinsames Lachen und neue Formen der Kommunikation wollen wir erleben, wie bereichernd ein offener kultureller Raum für alle sein kann.

Und weil es sich um Comedy handelt, gilt natürlich: Humor ist ausdrücklich erlaubt – und sogar empfohlen! Comedy ist eine Bühnenkunst, die emotional berührt, den Alltag für einen Moment leichter macht und uns zusammen lachen lässt. Ganz nebenbei setzt dieses Lachen auch noch Glückshormone frei – eine Nebenwirkung, die wir sehr gern in Kauf nehmen.

Freut Euch also auf einen Abend, der verbindet, inspiriert und vor allem eines tut: gemeinsam lachen – mit Worten, mit Händen und mit ganz viel Herz.

Unser Gast in der 1. Show ist Stuttgarts Zauberweltmeister und Comedian Thomas Fröschle alias TOPAS. Unsere Partner bei diesem Projekt sind die Gebärden-Dolmetscher:in Rita Mohlau und Selin Türk.