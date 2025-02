Energiegeladen, selbstironisch und humorvoll. Im Vorfeld findet um 17 Uhr eine Führung im Museum im Kleihues-Bau statt.

Jakob Schwerdtfeger, Absolvent der Kunstgeschichte, bereichert seit 2012 die Bühne als vielseitiger Stand-up-Comedian, Autor und Moderator. Er gilt als Vorreiter der Kunstcomedy, hat ein eigenes Genre geschaffen und präsentiert damit eine erfrischend neue Art der Kunstinterpretation. Als Gastgeber des ARD-Kultur-TV-Formats „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst“ sowie mit seinen Millionen geklickten Kurzvideos über Kunst in den sozialen Medien begeistert er ein breites Publikum. In seinem Buch „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst“ offenbart er die skurrilsten Hintergrundgeschichten von Künstlerinnen, Künstlern und Kunstwerken, die sowohl Kunstenthusiastinnen und Kunstenthusiasten als auch Neulinge gleichermaßen faszinieren.

Dauer: ca. 1 Stunde (ohne Pause).