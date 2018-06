× Erweitern Uni Würzburg Songwriting Workshop Uni Würzburg

Die Studierenden des Lehrstuhls für Musikpädagogik und Konstantin Wecker kommen am 4. Juli in die Würzburger Posthalle

"Ich singe, weil ich ein Lied hab“ – diese Textzeile schwebte während des Songwriting-Workshops an der Universität Würzburg ständig unausgesprochen über den Köpfen der 16 Studierenden der Universität Würzburg. Der Dozent – Konstantin Wecker. Zwei Tage lang wurde im Februar an eigenen Songs gearbeitet, die nun in einem gemeinsamen Benefizkonzert präsentiert werden sollen. Zu erleben am Mittwoch, 4. Juli in der Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Von gesellschaftskritischen Aufforderungen zum Widerstand über die alltäglichen Sorgen der Studierenden bis hin zu sehnsuchtsvollen Liebesballaden sind verschiedenste Inhalte vertreten und natürlich wird auch Konstantin Wecker selbst einige seiner Lieder performen. Ein abwechslungsreicher Abend ist also garantiert!

In seiner Rolle als Dozent ist der deutsche Liedermacher an der Universität Würzburg mittlerweile kein Unbekannter mehr. Bereits in den Jahren 2007 und 2013 gab es eine ähnliche Kooperation des Lehrstuhls für Musikpädagogik unter der Leitung von Professor Dr. Friedhelm Brusniak, der Wecker im Jahr 2007 als Dozenten für das Seminar „Songwriting“ anwerben konnte. Die Ergebnisse des Workshops wurden jedes Mal bei einem Konzert präsentiert. Beispielsweise begeisterten die Studierenden im Jahr 2013 ein Publikum von knapp 2.000 Menschen.

Einer der Mitwirkenden von damals, Benjamin Haupt, leitet nun selbst ein Songwriting Seminar, das jedes Semester für die Musikpädagogikstudierenden angeboten wird. Viele Ideen für die Songs, die auf dem Konzert erklingen werden, entstammten diesem Seminar, bevor sie Konstantin Wecker vorgeführt und mit ihm verfeinert wurden. Die Arrangements haben die Studierenden gemeinsam entwickelt, deshalb wird auch eine Band mit von Lied zu Lied variierender Besetzung zu hören und zu sehen sein.

Die Songs der Studierenden werden digital auf Weckers Label Sturm und Klang veröffentlicht und sind bei den bekannten Streamingdiensten wie Spotify oder Apple Music zu finden.

Mit dem Erlös des Konzerts wollen die Studierenden die solidarische Musikschule Willkommen mit Musik am Theater am Neunerplatz unterstützen. WiMu hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Teilen der Gesellschaft Zugang zu musikpädagogischen Projekten, unabhänging von finanziellen Mitteln, zu gewähren und dadurch kulturelle und gesellschaftliche Barrieren zu überwinden.

Die Mitwirkenden blicken dem Konzert mit Freude entgegen, so auch der angehende Musikpädagoge Georg Fischer: „Die Arbeit mit Konstantin Wecker war bisher überaus anregend für alle, nicht nur dass er uns allen auf einer Ebene begegnet ist, auch dass er uns dabei geholfen hat mit unseren Texten und unserer Musik das auszudrücken, was uns bewegt und was wir anderen vermitteln wollen war eine unglaubliche Bereicherung und Hilfe. Dass wir jetzt selbst die Möglichkeit bekommen, unsere Songs auf einem eigenen Konzert zu präsentieren und dabei auch noch einen guten Zweck unterstützen können ist wirklich ein großes Geschenk.“