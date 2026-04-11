Ich verstehe ihren Unmut

Heike arbeitet als Objektleiterin in der Gebäudereinigung und vermittelt täglich zwischen Kundinnen, Firmenleitung und Reinigungskräften. Nach dem Versuch, gegen die Vorschrift einen nicht offiziellen Arbeiter von einem wichtigen Subunternehmer abzuwerben, droht dieser, nicht mehr auszuhelfen, es sei denn, er bekommt mehr Stunden und Umsatz. Um den Forderungen nachzukommen, gerät Heike immer mehr in einen Konflikt zwischen der Verantwortung gegenüber ihren eigenen Mitarbeiterinnen und den Bedingungen der Arbeitswelt im Niedriglohnsektor.