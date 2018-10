Ich vs. Prominente – Battle der Befindlichkeiten

Was geht ab bei den Promis, was plagt die fragilen Seelen und Körper der Celebrities und warum spielt das eine Rolle? In Nici Halschkes Alltag spielt es eine Rolle und sie wird ausführlich darlegen warum.

Im Direktvergleich stellt sie ihr Leben nicht dem der Menschen aus ihrem nächsten Umfeld gegenüber, denn sie kennt keinen Neid auf die Meriten ihrer Nächsten und Nachbarn. Sie setzt GANZ OBEN an, bei den Stars und Sternchen, bei den Bloggern und Vloggern, bei den Top-Models und Main Acts.

„Sollte das auf Augenhöhe nicht möglich sein, dann zerre ich sie einfach zu mir herunter!“

Deeper geht’s nicht – auch was Gefühle angeht. Eine Show in 4D mit Bildern, Sounds und viel Emotions.

Lesung mit Show-Charakter und echten Gefühlen. Von und mit der Stuttgarter Autorin Nici Halschke.