"Ich würde gerne imkern"

Was kann die Imkerin/ der Imker tun, um die Bienen zu unterstützen? Vor welchen Herausforderungen steht die Imkerei, z.B. Bienenkrankheiten, Auswirkungen des Klimawandels auf die Bienenvölker…?

Lernen Sie bei einem Blick in die Schaubeute das komplexe und faszinierende Leben eines Bienenvolkes kennen. Erfahren Sie von den verblüffenden Leistungen und Fähigkeiten und staunen darüber, wie Bienen sich untereinander verständigen und welche sozialen Rollen sie einnehmen. Sie bekommen einen Einblick in das Bienenjahr und die Aufgaben des Imkers und was es bedeutet zu imkern.

Zielgruppe: Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren

Referent: Markus Munzinger, Diakon und Imker, verheiratet, vier Kinder, ein Hund und etwa 15 Bienenvölker