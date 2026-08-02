Ich weiß noch, das war…! Erzählworkshop mit Mahdia Hossaini

Hast du schon mal eine Geschichte erzählt? Wem auch immer, und sei es nur ein einziges Mal?

In diesem Workshop, im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage, unter Leitung von Mahdia Hossaini werden wir Geschichten miteinander teilen, die uns im Gedächtnis geblieben sind – Momente, die wir erlebt, mitbekommen, nicht vergessen haben. Wer möchte, erzählt ein paar Minuten lang, während die anderen konzentriert zuhören.

Fällt es dir leicht, deine Geschichte zu erzählen? Ist es für dich etwas Neues, der Geschichte einer anderen Person zuzuhören? Ganz egal, ob du schon Erfahrung im Geschichtenerzählen hast oder es zum ersten Mal ausprobierst: Du bist herzlich willkommen. Niemand muss sich verstellen oder etwas darbieten, niemand wird bewertet. Es geht darum, präsent zu sein, die eigene Stimme wahrzunehmen und auf Details zu achten, den Tonfall, die Stimmung in der Geschichte. Wir werden erfahren, wie es ist, wenn eine Geschichte aufmerksam angehört wird, und was ihn ausmacht, diesen einen bleibenden Moment.

Gefördert im Rahmen des Literatursommers 2026 – eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg Stiftung.