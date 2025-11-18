Theaterstück über den palästinensischen Arzt Izzeldin Abuelaish.

Im Rahmen der Metzinger Friedenwochen kommt eine Theaterhaus-Produktion nach Metzingen:

„I shall not hate“ oder „Ich werde nicht hassen“ ist die reale Geschichte von Dr. Izzeldin Abuelaish, einem Gynäkologen, der als erster palästinensischer Arzt in einem israelischen Krankenhaus arbeitete. Alltag in Gaza, Warten an den israelischen Checkpoints, 2009 ein tödlicher Anschlag auf seine Familie - Abuelaish hätte allen Grund, Israel zu hassen. Stattdessen kämpft er bis heute weiter für Verständigung und Versöhnung, denn: „Haß macht blind …...“