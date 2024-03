In den vergangenen Jahren hat sich die Inselspitze als feste Größe in der Heilbronner Kulturlandschaft etabliert. Unter dem Titel ICHLANDSCHAFT zeigen Sabine Kirste, Jan-Peter Manz und Kathrin Haaßengier Malerei, Bildhauerei und kinetische Objekte.

Die drei Kunstschaffenden beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit Fragen der Formung und des Geformt- bzw. Geprägtwerdens. Wodurch werden Menschen so, wie sie erscheinen? Wie wirken sie auf ihre Umgebung ein und was fällt auf sie zurück?

Auf der Inselspitze werden von März bis November 2024 insgesamt sechs Ausstellungen verschiedener Künstlerinnen und Künstler stattfinden. Neben Malerei zeigen sie Skulpturen, kinetische Objekte, Zeichnungen, Fotografie und Videokunst.

Die Ausstellungen auf der Inselspitze sind während der Laufzeiten samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.