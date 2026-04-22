ICON NIGHTS – Stuttgart Premiere

Am 09. Mai 2026 feiert die ICON NIGHTS ihre Premiere in Stuttgart – und das direkt im legendären Proton!

Neben einem großen DJ-Lineup mit 5 DJs feierst du mit Realitystars, Künstlern und den Influencern von deiner foryou-Page.

Schau auf unserer Instagramseite wer alles dabei sein wird und erlebe mit uns eine unvergessliche Nacht. Wir starten rein mit Techhouse im Warmup, rüber zu den bekanntesten 2010er und All-Time-Klassiker und werden irgendwann mit dem Headliner bei Techno landen. Also sei dabei und sicher dir jetzt dein Ticket um nichts zu verpassen!