Icon Nights

Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart

ICON NIGHTS – Stuttgart Premiere

Am 09. Mai 2026 feiert die ICON NIGHTS ihre Premiere in Stuttgart – und das direkt im legendären Proton!

Neben einem großen DJ-Lineup mit 5 DJs feierst du mit Realitystars, Künstlern und den Influencern von deiner foryou-Page.

Schau auf unserer Instagramseite wer alles dabei sein wird und erlebe mit uns eine unvergessliche Nacht. Wir starten rein mit Techhouse im Warmup, rüber zu den bekanntesten 2010er und All-Time-Klassiker und werden irgendwann mit dem Headliner bei Techno landen. Also sei dabei und sicher dir jetzt dein Ticket um nichts zu verpassen!

Info

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Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart
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