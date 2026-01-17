Ida Eichhorn und der Schneeflockenzauber

Das Eichhörnchen Ida hält Winterruhe in meinem Garten.

Für kurze Zeit am Tag ist sie wach und erlebt dort die Jahreszeit Winter. Im Winter wird es frostig, das Wasser gefriert zu Eis, Schneeflocken fallen sacht zur Erde. Schlittenfahren und Schneemann bauen - Winter ist so schön! Kommt mit auf eine Entdeckungsreise in die kalte Jahreszeit: Der Winter ist da! Ein ruhiges, poetisches Theaterstück über die Jahreszeit Winter.

Bestens geeignet für Kindergartenkinder, startende Grundschüler, für den ersten Kontakt von Kindern mit Theater und für alle, die einen schönen Wintertag im Leben des aufgeweckten Eichhörnchens Ida erleben wollen.

Für Kinder ab 3 Jahren.