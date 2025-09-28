Ida Eichhorn und die bunten Blätter

Kinder- und Jugendtheater

bis

Theater DERenDINGEn Derendinger Strasse 98, 72072 Landkreis Tübingen

Das Eichhörnchen Ida wohnt in meinem Garten. Dort erlebt es die Jahreszeit Herbst.

Im Herbst färben sich die Blätter bunt, die Zugvögel fliegen in den Süden, es wachsen viele Früchte zum Sammeln. Kommt mit auf eine Entdeckungsreise in die bunte Jahreszeit: Der Herbst ist da! Ein ruhiges, poetisches Theaterstück über die Jahreszeit Herbst. Bestens geeignet für Kindergartenkinder, startende Grundschüler, für den ersten Kontakt von Kindern mit Theater und für alle die einen schönen Herbsttag im Leben des aufgeweckten Eichhörnchens Ida erleben wollen. 

Für Kinder ab 3 Jahren.

Info

Theater & Bühne
bis
