Ida Eichhorn und die bunten Blätter

Kommt mit auf Entdeckungsreise: Der Herbst ist da! Im Garten erlebt Eichhörnchen Ida die bunte Jahreszeit.

Die Blätter färben sich bunt, die Zugvögel fliegen in den Süden, es wachsen viele Früchte zum Sammeln. Das Figurentheater DERenDINGEn spielt das ruhige, poetische Theaterstück über den Herbst für Kindergartenkinder, startende Grundschüler, für den ersten Kontakt von Kinder mit Theater und für alle, die mit dem aufgeweckten Eichhörnchen Ida einen schönen Herbsttag erleben wollen.