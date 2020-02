Ida Ott & Bärlauchmenü

Rosa kocht g‘schwätzt wird was auf da Tisch kommt! Ein theatralisches Menü in 2 Gängen. Aromatisch, kulinarisch, deliziös. Unter dem Motto: S‘Maul verbrenna derfsch aber nix abrenna lassa! Ist Rosa Pfeffer als Botschafterin des guten Geschmacks unterwegs auf der Suche nach regionalen Originalen! Aber, auch der Dotter ist nicht mehr „Das Gelbe vom Ei“. Was da Politiker mit saurer Miene aufftischen, ischt doch kalter Kaffee. Des interessiert doch nicht die Bohne! In dr Kann! Ja, manchmal kochts auch über, dann muß der Dampf raus. Wie im Sico: nach‘m dritte Ringle pfeifts! Ebenso charmant wir resolut bringt sie ihre Themen heißgekocht und messerscharf auf den Tisch. Ein geistiges Catering vom Feinsten. Überhaupt it schleckig und scho gar it gschleckt! Aber mit Biß!