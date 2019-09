Idee Bauhaus

Eine besondere Veranstaltungsreihen im Pausa-Festival bilden die drei musikalischen Bühnenspiele. Es sind künstlerische Formate, in denen Konzerte in einen erzählerischen und performativen Kontext gestellt werden. Musikern, Autoren, Schauspieler, Klang- und Videokünstler entwickeln gemeinsam experimentelle Collagen. Zeugnisse der Bauhaus- und Pausa-Geschichte wie Zitate, Maschinengeräusche und Bilder fließen mit ein. Unter drei Themenschwerpunkten, erstens „geistig“, zweitens „visuell“ und drittens „physisch“ setzen sich die Künstler mit der Bauhaus-Philosophie auseinander, die sie der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gegenüberstellen. Tauchen Sie ein in ungewöhnliche Klang- und Bildwelten. Zeitgenössisch und eigenwillig subjektiv.

Zum Abschluss des Festivals werden alle drei Bühnenspiele Das Prinzip Coop, Die Pausa-Maschinensymphonie und Homo ex data an einem Abend zusammengeführt.

Autoren: Wolfgang Schnitzer & Stefan Hallmayer

Komposition & musikalische Leitung: Wolfgang Schnitzer

Bildgestaltung: Michael Armingeon

Musiker: Sven Edler, Joachim Gröschel & Steffen Hollenweger