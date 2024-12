Idle Moments feat. Nikita Sipiagin

Fünf junge Musiker aus vier Ländern, mit vielen Ideen, eine hochlebendige Jazzszene im Dreiländereck – das Quintett des US – Amerikaners Nikita Sipiagin hat sich in Basel zusammengefunden. Die Fünf studieren dort zusammen und haben auch dort, an der Hochschule für Musik begonnen, in dieser Besetzung gemeinsam aufzutreten. In ihrer Musik finden sich eigene und moderne, zeitgenössische Kompositionen. Wichtig ist der Band aber auch ihre starke Verbindung zur Jazzgeschichte. Expressiv, manchmal rau, energiegeladen, und voller Emotionen – in der Musik Sipiagins sind die amerikanisch – russischen Wurzeln aber natürlich auch die Einflüsse der einzelnen Mitspieler und deren Heimatadressen Spanien, Australien und Belgien zu hören und zu spüren. Dabei geht’s darum, jedem Raum für die eigene Persönlichkeit lassen, aber auch darum, die starke Verbindung innerhalb dieses Quintetts und die Gemeinsamkeit der Musik zu entwickeln. „The band plays as one, feeling a strong sense of unity, friendship and love for the music“ schreibt die Band in ihrer Info. Wenn fünf junge Menschen aus drei Kontinenten zusammen leidenschaftlich Jazz machen – was will man mehr, in diesen Zeiten.