Das Akustikduo If Dogs Run Free der beiden Zumhofer Leoni Mössle (Gesang/Gitarre) und Kilian Knötzele (Bass/Gesang) spielt wunderbar reduzierte, filigran gesponnene Coversongs von Bob Dylan, den Beatles, Tallest Man On Earth, Asaf Avidan und vielen Anderen sowie eigene Kompositionen. Dabei halten sie geradezu atemberaubend knisternd Distanz zu ihren Songs, staffieren sich nicht identifizierend mit ihnen aus, sondern staunen, was passiert, wenn man sich nur zum Medium des Materials macht, das dann doch Ausgangspunkt für Eigenes wird. Mit ihrer scheinbaren Indifferenz entgiften sie das existentielle Pathos der Texte dermaßen liebreizend, dass dahinter ganz neu wieder deren Abgründe hörbar werden! So heillos schön, dass es wehtut.