Open up your Mind" ~ das wollen die drei schwarzwälder Brüder Joel, Janik und Joshi bei ihrem Publikum durch ihre Musik erreichen. In ihren Songtexten greifen sie alltägliche & gesellschaftskritische Fragen auf und wollen so zum Nachdenken über Themen wie Beziehungen, Vorurteile, Umgang mit Mitmenschen, sowie Naturschutz und Glaubensfragen, anregen. Das Wichtigste ist den drei Jungs ein authentisches Auftreten - sowohl inhaltlich, als auch musikalisch.

Bereits in ihrer Kindheit brannten die Brüder für gute Rockmusik. Nach verschiedensten Bandprojekten schlossen sie sich 2019 zusammen, um ihre Leidenschaft zu dritt auszuleben und diese mit anderen Menschen zu teilen. Nach einigen lokalen Auftritten im Raum Freudenstadt und Tübingen, verwirklichten sie ihren Traum einer eigenen Platte. Im Februar 2021 erschien die EP A Place You've Learned To Love, Hate And Love Again, die sich durch abwechslungsreiche Instrumentalparts, markante Breakdowns und emotionale Vocals auszeichnet. Für April 2022 hat die Band bereits zwei neue Singles inklusive Musikvideos angekündigt. Sea of Tears erscheint am 14.04.22 auf YouTube und am Folgetag auf sämtlichen Streaming- Platttformen.

Nach längerer Corona Pause spielte die Bands im Sommer 2021 wieder erste Konzerte und steht unter anderem im großen Deutschland-Finale des SPH Music Master Bandcontests. Für den Sommer 2022 sind bereits erste Konzerte in Planung, sowie eine kleine Neckartour mit vier Konzerten zwischen Horb und Stuttgart

Ihre authentische alternative Rockmusik live mit Zuhörern zu teilen- das ist die größte Leidenschaft von If It Itches; ganz egal, ob kleine Kneipen, Festivals oder Ortsfeste!