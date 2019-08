If love's a sweet passion

"Wenn Liebe eine süße Leidenschaft ist, warum schmerzt sie dann? Wenn sie bitter ist, warum fühle ich dann Zufriedenheit?" Widersprüchlich, zart, rauh, anziehend, kokett, verletzend - oder doch nicht? Das Chaos der Gefühle ist vorprogrammiert.

Zwischen Euphorie und ungestillter Sehnsucht bewegen sich die Gesänge von Henry Purcell, Thomas Morley, Claudio Monteverdi, Giulio und Francesca Caccini und anderen Komponisten der Barockzeit. Nora B. Hagen studierte Schulmusik und Gesang in Hannover, Mannheim, Heidelberg und Münster (Westfalen). Vielfältige Konzerttätigkeit von klassischer Gesangsmusik im ganzen süddeutschen Raum. Niels Pfeffer ist als Dozent für Continuo an der Theorbe an der Musikhochschule Stuttgart tätig. Er gewann zahlreiche Preise bei renommierten internationalen Wettbewerben.