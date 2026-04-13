Die Musik von If You Wanted To entführt mit kraftvollen poetischen Indie/Post/Singersongwriter‐Rock die Zuhörer atmosphärisch in einen facettenreichen Kosmos mit filigranen Einflüssen aus New Wave und LoFi. In den 80er bis 90er Jahren war die Band Support der deutschen Jazzrock‐Band Kraan und des amerikanischen Singer‐Songwriters Vic Chesnutt.

Seit 48 Jahren gibt es die Band in beinahe unveränderter Besetzung. Viel Zeit lassen sich die vier Musiker mit der Entwicklung neuer Musikstücke. Sie verstehen ihre Musik als im steten Wandel begriffen und interpretieren sowohl die alten wie auch die neuen Songs live mit staunenswerter Spielfreude immer wieder neu. Die tiefgründigen englischen Texte beflügeln die Zuhörer und sprechen direkt ihre eigene Gefühlswelt an. Teilweise surreal, dann wieder lebensnah, versehen mit vielfältigen Verweisen auf die Kunstszene, spiegeln sie diesen ganz speziellen Kosmos des Sängers Joachim Kupke, der sich als bildender Künstler einen Namen gemacht hat.

Joachim Kupke (Gesang, Gitarre), Herbert Renz (Gesang, Bass), Reiner Pfleiderer (Gitarre), Alexander Schumacher (Schlagzeug)