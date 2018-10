IG Jazz presents: Sputnik 27

× Erweitern Sputnik 27

SPUTNIK 27 kreist wieder um die Erde - mit neuem Programm und neuen Reisekoordinaten! Bereits die dritte CD-Einspielung konnte der eigenwillige Schlagzeuger und Percussionist Bernd Settelmeyer mit seiner Band auf den Markt bringen.

Neu an Bord ist der junge Singer/Songwriter Dominik Gerwald - mit deutschen Texten und Instrumentalmusik in lakonischer Atmosphären aus dem interstellaren Raum, hier bei uns auf der Erde. „DREH DICH UM“ heißt sie, die neue CD.

Die Konzerte von SPUTNIK 27 eröffnen seit jeher einen spannenden Kosmos an Sounds, Grooves, unterschiedlichen Stimmungen und großer Spielfreude. In dieser Besetzung spielt die Band schon einige Jahre zusammen, und schafft es doch immer wieder, sich selbst zu überraschen. Dass alle beteiligten Musiker stilistisch extrem flexibel sind, macht es möglich ganz unterschiedliche Einflüsse in die Musik einzubringen.

Kommunikation und Einfühlung, originelle Kompositionen und die improvisatorischen Fähigkeiten der Musiker sind weitere Bausteine für diese Musik. Ein Sound, der ein großes Spektrum an Sinneseindrücken anspricht und für ein intensives Musikerlebnis sorgt.

Pressestimmenen

...Feine, geheimnisvolle Passagen, teils fragmentarisch, aber intensiv, steigern sich wie ein Pulsschlag mit großer Dynamik dem mysteriösen Unbekanntem entgegen. (Leonberger Kreiszeitung)

...Noch nach zwei Stunden gibt es Überraschungen. Der Phantasie im Erfinden neuer Klänge und der Spielfreude sind keine Grenzen gesetzt. (Böblinger Bote)

...Sputnik 27 ist ein noch recht junges Projekt des wohl talentiertesten Schlagzeugers im Lande: Bernd Settelmeyer. Die Musik transportiert abwechslungsreiche Tracks zwischen atmosphärischen Space-Jazz-Fragmenten und rhythmisch anspruchsvollen Funk-Variationen. (Ulrich Kriest, Lift Stuttgart)

...Hochenergetischer Jazz von Sputnik 27 beim Südpoolfestival... (Stuttgarter Zeitung)

...Kühl und präzise, warm und sphärisch, odd-meter-tänze, bluesy guitar, fragmentarisch, durchkomponiert, funky: von Titel zu Titel kommt diese Musik in wechselnden Gewändern daher. Alles überlegen, gekonnt, und beherrscht... (Prof. Karl Berger)

Besetzung: Dominik Gerwald (voc), Carsten Netz (sax, cl), Jo Ambros (git), Michael Deak (b), Bernd Settelmeyer (dr, perc, voc)

Mehr Infos unter: http://www.settelmeyer.de/html/______sputnik_27.html