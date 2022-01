IG Jazz Stuttgart präsentiert: Albe Mayer-Mikosch Band

„Guitar Vocal Thing“ bezeichnet das musikalische Konzept des Gitarristen und Sängers.

Albe arbeitet als Gitarrist und Sänger sowie als Komponist und Arrangeur. Er ist „Allrounder“ und somit in den Genres Jazz, Pop, Soul, Blues...etc. zuhause.Er war Gründungsmitglied der legendären Rock-Jazz-Formation „RE“ mit der er den 1. Preis der Deutschen Pho noakademie in der Sparte Jazz gewann. Er absolvierte zahlreiche Liveauftritte z.B mit den Bands THE WISHMEN, POWER PLAY, BOYS NO MORE, SWINGING GUITARS, DINNER & DANCE u.a. und spielte in zahlreichen Musicals in Stuttgart, Heilbronn und Tübingen. Ferner gastierte er bei der SWR BIG BAND, POP & POESIE und spielteTourneen, CD Produktionen und TV-Shows mit Udo Jürgens und dem Orchester Pepe Lienhard.

Er präsentiert ein spannungsgeladenes Programm mit einerMischung aus (eigenen) Instrumental Titeln aus seiner neuen CD „JUST RELAX“.

Hinzu kommen swingende und groovige Jazz-und Pop Songs etwa von Nat King Cole, Diana Krall, George Benson etc... Albe interpretiert im eigenen Stil und singt anspruchsvolle Songs in englisch und spanisch.

Albe Mayer-Mikosch - Gitarre/Vocals

Lukas Pfeil - Sax

Anselm Krisch - Keyboards

Andrey Tatarinets - Bass

Mike Nail - Drums