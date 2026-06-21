IG Jazz Stuttgart präsentiert: Blue Train – „Mostly Baritone“

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Blue Train spielt in dieser Besetzung schon sehr lange zusammen und wir hatten Lust, mal ein Programm zu erarbeiten, in dem das Baritonsaxophon die Hauptrolle spielt. Wir haben selten gespielte Lieblingsstücke der 50er- und 60er- Jahre, unter anderem von Horace Silver, Charles Mingus und Theloniuos Monk, und Eigenkompositionen ausgesucht für einen vielseitigen und spannenden Abend.

Alfred Haag - Sopran- und Baritonsaxophon

Arne Meerwein - Alt- und Baritonsaxophon

Bernd Oppolzer - Piano

Fred Stern- Kontrabass

Alois Geiger - Schlagzeug

Info

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Konzerte & Live-Musik
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