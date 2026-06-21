IG Jazz Stuttgart präsentiert: BOSSAlibre

Die zeitlosen Kompositionen von Antonio C. Jobim, Chico Buarque, Hermeto Pascoal, Toninho Horta, Guinga und anderen Größen der brasilianischen Musik bestimmen das Programm von BOSSAlibre.

Wie der Bandname schon andeutet nähert sich das Duo frei und spontan diesen großen Namen Bossa Nova, Samba, Choro… akustische, handgemachte Musik, die die elegante Rhythmik und Leichtigkeit Brasiliens in intimer kammermusikalischer Atmosphärepräsentiert, steht im Mittelpunkt des Abends.

Jochen Feucht - Saxofon/Flöte/Percussion

Boris Kischkat - Gitarre