IG Jazz Stuttgart präsentiert: Jamsession mit Jazzstammtisch

Foto: Sven Götz Christoph Neuhaus

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch des Monats herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul ! Zum Jahresabschluss der Reihe „CN miez the Catz" wird es eine ganz besondere Beset-zung mit hochkarätigen Musikern geben:

Als very special Guest ist an diesem Abend der amerikanische Ausnahmeposaunist und Grammy-Preisträger JOE GALLARDO mit auf der Bühne. Der allseits bekannte Hammondorgler Martin Meixner und der Mannheimer Schlagzeuger Daniel Mudrack werden zusammen mit Christoph Neuhaus für heiße Grooves sorgen. Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert das Quartett feinsten Jazz n Groove !

Come Down and miez with the Catz…!

Joe Gallardo - Posaune

Christoph Neuhaus - Guitar

Martin Meixner - Hammond B3

Daniel Mudrack - Drums

