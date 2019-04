IG Jazz Stuttgart präsentiert: Davide Petrocca & Christoph Neuhaus Quartett feat: Thomas Stabenow und Marcel Gustke.

Remembering Wes Montgomery, Joe Pass, Jim Hall a.m.o....

Die Gitarristen Christoph Neuhaus und Davide Petrocca, die schon etwas länger immer wieder zusammenarbeiten haben an diesem Abend ein Quartett zusammengestellt welches den Sound der Jazzgitarre der 50 und 60 Jahre widerspiegeln soll !

Präsentiert wird Straight ahead Jazz, in Anlehnung an die Spielweise der oben genannten Gitarristen, sowie Kompositionen von Wes Montgomery und Jim Hall werden an diesem Abend zu hören sein. Begleitet werden sie von keinem geringeren als Thomas Stabenow, einen der renommiertesten Kontrabassisten der deutschen Jazzszene, sowie Marcel Gustke am Schlagzeug, ebenfalls ein sehr gefragter und versierter Vertreter seiner Generation.

Davide Petrocca - Gitarre

Christoph Neuhaus - Gitarre

Thomas Stabenow - Bass

Marcel Gustke - Drums

http://www.reverbnation.com/davidepetrocca

http://www.christophneuhaus.com