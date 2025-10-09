IG Jazz Stuttgart präsentiert: Eyra

EYRA ist Safe Space, Therapie und Spielplatz: Eine Band, die Risiken eingeht und Verletzlichkeit zeigt.

Jedes Konzert ist ein einzigartiges Erlebnis zwischen Band und Publikum, das tiefe Einblicke in die beteiligten Personen ermöglicht. EYRA hat keine Angst vor Intimität ebenso wie starker Expressivität, sondern genießt die rohe Ehrlichkeit des Moments.

Wenn DANIEL SAUER (Saxophon, Komposition) zusammen mit Sebastian Minet (Gitarre), Moritz Langmaier (Klavier), Moritz Holdenried (Bass) und Felix Eckenfelder (Schlagzeug) auf der Bühne spielt, spürt man Freundschaft, Vertrauen und Mut, der die fünf Musiker verbindet. Irgendwo zwischen Jazz, Rock und Folklore oszillierend, entwickelt die Musik der fünf jungen Musiker eine Kraft, die Jazzfans ebenso wie Rockfans begeistert.

In einer Zeit von zunehmendem Zwiespalt und Doom Scrolling möchte EYRA zum Erleben einer gemeinsamen Resonanzerfahrung einladen, die Menschen verbindet und Diskurse eröffnet, statt diese im Keim zu ersticken.

Daniel Sauer - Saxophon

Sebastian Minet - Gitarre

Moritz Langmeier - Piano

Moritz Holdenried - Bass

Felix Eckenfelder - Drums