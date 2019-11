IG Jazz Stuttgart präsentiert: Geenius Monday presents: The Music of Wayne Shorter and Herbie Hancock

Die Jazzmusiker Wayne Shorter (Saxophon) und Herbie Hancock (Piano) zählen bis heute zu den stilprägenden Musikern und Komponisten im zeitgenössischen Jazz. Durch seine Mitwirkung bei Art Blakeys Jazz Messengers und im Miles Davis Quintett schrieb Wayne Shorter Jazzgeschichte.

Als Mitbegründer der legendären Jazzrockband Weather Report wurde er weltberühmt und war für die Entwicklung des Jazz-Rock mit verantwortlich. Im Jahre 1999 gründete er ein Quartett, das bis heute zu den besten Jazzensembles der Welt gehört. Der Pianist Herbie Hancock begann seine Karriere 1963 im Miles Davis Quintett. Mit seinem eigenen Quintett nahm er 1965 mit dem Blue Note Album Maiden Voyage eines der erfolgreichsten Alben der Jazzgeschichte auf. Als Gründer der Band Headhunters war er Pionier im Jazz-Rock. Herbie Hancock und Wayne Shorter verbindet eine Jahrzehnte lange musikalische Zusammenarbeit von Miles Davis über die Band V.S.O.P bis hin zum Duo. Kompositionen mit Namen Witch Hunt, Yes Or No, El Gaucho, Maiden Voyage, Dolphin Dance, One finger Snap ect. sind Meisterwerke voller Tiefgang und Intensität gepaart mit intelligenter Melodik. Der Saxophonist Klaus Graf hat sich für die Interpretation der zeitgenössischen Jazzmusik Wayne Shorters und Herbie Hancocks mit der aus Südkorea stammenden Pianistin und Baden-Württembergischen Landesjazzpreisträgerin Gee Hye Lee zusammengefunden. Die geniale Rhythmsection wird durch den großartigen Cádiz-Stuttgarter Schlagzeuger Michael Kersting und dem blutjungen Bassisten Jakob Obleser vollständigt.

Klaus Graf - Saxophon

Gee Hye Lee - Piano

Jakob Obleser - Bass

Michael Kersting - Drums