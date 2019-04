IG Jazz Stuttgart präsentiert: Hubbardia

Dieser Abend widmet sich Zentral der Musik von Freddie Hubbard.

Freddies Kompositionen zeichnen mit starken Linien ein energiegeladenes Bild, in welchem er die Kontinente Jazz, Latin und Rock einander vorstellt und zu seinem einzigartigen Sound vereint werden.

Schon immer von Hubbard beeinflusst, bringt Claus Löhr eine erlesene Auswahl aus Hubbards Lebenswerk mit, um mit den versierten Mitstreitern Martin Sörös am Piano, Jakob Obleser am Bass und Ferenc Mehl am Schlagzeug, die Luft in der Kiste, im Sinne Hubbards, zum Flirren zu bringen.

Claus Löhr - Trompete

Martin Sörös - Piano

Jakob Obleser - Bass

Ferenc Mehl - Schlagzeug

