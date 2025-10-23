IG Jazz Stuttgart präsentiert: InterFerenceE

Jazzquintett des Schlagzeugers Ferenc Mehl

Mit dem Projekt „InterFerencE“ verwirklicht sich der Schlagzeuger Ferenc Mehl einen Traum. Überlagerungserscheinungen beim Zusammentreffen von Wellen, aber auch von Persönlichkeiten und Musikstilen faszinieren ihn. Interferenzen eben.

Das Herzstück dieses Quintetts bildet der Klang, der durch die Frontline, bestehend aus zwei Holzbläsern, entsteht. Gekonnt spielt der Bandleader mit Kombinationen aus Bassklarinette, Sopran-, Tenor- und Altsaxophon. Gepaart mit einem erdigen Fundament von Kontrabass und Klavier werden die melodiösen Kompositionen von Ferenc Mehl zum Glänzen gebracht. Als Besonderheit wird hin und wieder der spezielle Klang eines Harmoniums eingesetzt, der sich hervorragend mit Bassklarinette und Glockenspiel verwebt. InterFerencE gelingt es einen einzigartigen Bandsound zu kreieren, von dem man sich nur schwer wieder lösen kann.

Gespielt werden Songs und Melodien aus der Feder des Bandleaders, interpretiert mit viel Freiraum und Liebe zum Detail.

Andreas Francke - Altsaxophon/Bassklarinette

Jochen Feucht - Tenor-/Sopransaxophon

Christoph Heckeler - Klavier

Yaron Stavi - Bass

Ferenc Mehl - Schlagzeug