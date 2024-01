The Fire Fingers – Saturday Night feat. Denise Taylor

An diesem Abend tischen die Fire Fingers wieder besonders viel Groove und gute Laune auf. Wir freuen uns diesmal Denise Taylor als Gast bei uns begrüßen zu dürfen! Die Band um den Stuttgarter Schlagzeuger Christian Walther hat frische Arrangements und neue Stücke im Gepäck und sorgt auch diesmal wieder für nötige Portion Soul. Wir präsentieren Soul- und RnB-Musik der 1960ger bis in die 2000er Jahre. Ein Herzlicher Dank an das fantastische Publikum der Kiste, das uns im letzten Jahr so zahlreich besucht und unterstützt haben!

Foto von Andreas Kustreba.

Denise Taylor - Gesang

Annika Franz - Gesang

Bastian Brugger - Tenorsaxophon

Philipp Mattes - Trompete

Benjamin Gerny - Posaune

Henry Kasper - Orgel/Klavier

Aaron Knab - Gitarre

Christoph Dangelmaier - E-Bass

Christian Walther - Schlagzeug