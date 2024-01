Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch

alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands zwischen Jazz, Groove & Soul !

Dieses Mal wird die fantastische Sängerin Pauline Ruhe aus Tübingen zu Gast sein !

Zusammen mit einer großartigen Stuttgarter Rhythmsection aus Jens Loh und Martin Grünenwald wird die Kiste brodeln.

Come Down and miez with the Catz

Pauline Ruhe - Vocals

Christoph Neuhaus - Guitar

Jens Loh - Bass

Eckhard Stromer - Drums