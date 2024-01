IG Jazz Stuttgart präsentiert: Lothar Kraft – Studio5 Projekt feat. Anne Czichowsky & Matthias Anton

Anne Czichowsky (geb. 1981 in Schaffhausen/CH) studierte Jazzgesang an den Musikhochschulen in Stuttgart und Graz (A). Sie gehört zu den anerkanntesten deutschen Jazzsängerinnen, gewann zahlreiche nationale und internationale Preise und wurde 2011 als bis dahin einzige Sängerin mit dem Landesjazzpreis Baden Württemberg ausgezeichnet. Sie zählt mit der inzwischen eher selten zu findenden Fähigkeit und Vorliebe für Bebop und Scatgesang zu einer der `keepers of the flame´ mit internationalem Renommee und Konzerten weltweit. Anne Czichowsky ist auch als Dozentin für Jazzgesang sehr gefragt und unterrichtet an den Musikhochschulen München, Krumbach und Zürich.

Matthias Anton ist einer der vielseitigsten Saxophonisten Deutschlands. Er ist Professor für Saxophon und Big Band Leitung an der Musikhochschule in Trossingen, arbeitet genreübergreifend als klassischer Saxophonist für die internationale Bachakademie Stuttgart, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die Neue Philharmonie Berlin…, spielt darüber hinaus in diversen Big Bands, wie dem BundesJazzOrchester, ist künstlerischer Leiter der Bosch Big Band und arbeitete mit vielen internationalen Jazzgrößen wie Peter Herbolzheimer, Jiggs Whigham, Ack Van Rooyen, Maria Schneider… und vielen mehr.

Die Rhythmusgruppe wird gebildet von Lothar Kraft am Piano, der in Kißlegg in seinem Studio5 nationale und internationale Jazzmusiker zu Gast hat, dem virtuosen Joel Locher aus Stuttgart, einem der gefragtesten deutschen Jazzbassisten und dem Konstanzer Patrick Manzecchi am Schlagzeug, der zu den renommiertesten seiner Zunft gehört.

Anne Czichowsky - Vocals

Matthias Anton - Saxophon

Lothar Kraft - Piano

Joel Locher - Kontrabass

Patrick Manzecchi - Schlagzeug