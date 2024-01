Alana – Urban Gospel & Soul from New York

Geboren und aufgewachsen in der Bronx, New York, begann die Soul Sängerin Alana ihre musikalische Ausbildung in der Kirche ihres Vaters, Bishop Carl Alexander. Umgeben von einer sehr talentierten und musikalischen Familie, entwickelte sie einen einzigartigen Sound, mit musikalischen Einflüssen wie Gospel, Soul, Latin, Jazz und Calypso.

Alana trat schon früh in der „Carnegie Hall“, der „Cathedral of St. John the Divine“ und der „International Association of Jazz Educators“ auf.

Neben der familiären musikalischen Ausbildung erreichte Alana ein „Bachelor’s degree in Jazz Vocal Performance“ an der „Manhattan School of Music“. Jazz-, Soul- und Gospel-Konzerte ließen sie weltweit reisen. 2017 hatte sie die Ehre eine eigene Show mit dem Titel „Alana: My Favorite Songs“ in Deutschland zu singen, begleitet von der NDR Radiophilharmonie.

Alana tritt heute mit dreiköpfiger internationaler Band auf. Basis des Projekts ist eine langjährige Freundschaft mit Bandleader Christoph Gärtner, entstanden bei gemeinsamen Konzerten in USA und Europa.

Liebes Publikum: Es erwartet sie ein unvergesslicher Abend, in Liebe zu Jazz, Gospel und Soul. „Be prepared to clap, sing, and maybe even dance to the rhythms they offer“!

Alana Alexander - Gesang

Christoph Gärtner - Keys

Alvin Mills - Bass

David Haynes - Drums