Jazzküche Kuhn präsentiert: Kuhn, Heckeler, Schuster & Mudrack „Freedom in the Groove“

Am heutigen Abend lädt der Stuttgarter Saxophonist und baden-württembergische Landesjazzpreisträger Sandi Kuhn in der Jazzküche zu einem musikalischen Festmahl ein. Gemeinsam mit seinen drei hochkarätigen Kollegen Christoph Heckeler, Sebastian Schuster und Daniel Mudrack wird er ein von Soul und Groove geprägtes Jazzprogramm auf den Teller zaubern, bei dem still Sitzen schwerfallen wird. Sollte es draussen noch so kalt sein - in der Kiste wird es heiß. Be there or be square.

Alexander „Sandi Kuhn“ - Saxophon

Christoph Heckeler - Piano

Sebastian Schuster - Kontrabass

Daniel Mudrack - Schlagzeug